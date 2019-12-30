Оренбург, , 11:23 — REGNUM В Оренбургской области чиновники затягивают обследование жилья многодетной семьи, пострадавшего от пожара. Обращение в мэрию последовало в июле — жительница Новотроицка просила обследовать сгоревшее жилище на предмет аварийности, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

После публикации в СМИ прокуратура провела проверку. Оказалось, что после этого обращения чиновники так и не поспешили восстанавливать права семьи на жильё. Созданная для этого межведомственная комиссия не оформила необходимого заключения и не направила заявительнице решения.

Прокурор Новотроицка потребовал от мэрии незамедлительного разрешить эту ситуацию. Вопрос с восстановлением прав семьи на жильё поставлен на контроль.