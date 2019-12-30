Красногорск, , 11:29 — REGNUM В Подмосковье для уборки и обработки дорог в выходные 28 и 29 декабря задействовали 1,3 тыс. единиц спецтехники. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, для оперативного реагирования на изменения погодных условий мониторинг ситуации на дорогах ведется круглосуточно. Уборочная техника дежурит днем и по ночам. Приоритет в обработке реагентами отдают подъездным дорогам и дорогам с высокой интенсивностью движения. Наибольшее число работ провели в Солнечногорске: ежедневно здесь обрабатывают 300 км дорожного полотна.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье Мострансавто с 1 января 2020 года начнет обслуживать 14 пригородных и городских маршрутов по регулируемым тарифам.

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