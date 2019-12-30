Воронеж, , 11:21 — REGNUM Главным событием политического характера 2019 года для жителей Воронежа стало открытие Крымского моста. Также в числе главных событий года по версии воронежцев — вывод российских войск из Сирии. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного воронежским Институтом общественного мнения «Квалитас», сообщает ИА REGNUM. Опрос проводился с 8 по 10 декабря 2019 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 602 человека, выборка репрезентативна для населения Воронежа старше 18 лет по полу и возрасту.

Большинство участников предновогоднего опроса — 36% — назвали главным позитивным событием уходящего 2019 года события личной жизни — для кого-то это стало рождение ребёнка, для кого-то свадьба и беременность. В числе главных событий воронежцы также назвали путешествия, приобретение жилья или автомобиля, новые должности и хорошую работу, возвращение из армии.

15% участников опроса главными для себя в 2019 году назвали события в стране и в мире. Так, из событий политического характера лидирует завершение строительства Крымского моста. Также в числе главных событий — прекращение войны на Донбассе. Участники опроса также назвали событием то, что нет войны, а также выводу войск из Сирии. Многие воронежцы в числе главных позитивных событий 2019 года назвали выборы президентом Украины Владимира Зеленского. Радуются воронежцы и тому, что политическая обстановка в принципе не стала хуже, а со многими странами России удалось найти общий язык. В числе плюсов 2019 года — индексация зарплаты, увеличение пенсии для военных, отмена детского пособия в 50 рублей. Интересно, что некоторые из опрошенных в числе позитивных событий назвали решение о повышении пенсионного возраста.

Городские событий к главным событиям года отнесли лишь 3% опрошенных: горожане в их числе назвали благоустройство города, ремонт поликлиник и женских консультаций, улучшение качества дорог, открытие новых школ и детских садов, строительство больницы в Отрожке, улучшение инфраструктуры.