Улан-Удэ, , 11:19 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ из-за срыва ремонтных работ без крыши посреди зимы остались пятнадцать многоквартирных домов. По этому вопросу 30 декабря состоялось экстренное заседание комитета городского хозяйства Улан-Удэнского городского совета депутатов.

Как сообщает «Байкал-Daily», жильцы обратились с жалобой на медленную работу в горсовет почти месяц назад. По их словам, крыша была снята для ремонта ещё в сентябре, после чего работы прекратились из-за финансовых проблем у подрядчика.

«Фонд капремонта обещал решить проблему до конца декабря, но воз и ныне там. Ничего не делается. И жители мёрзнут. Поэтому было принято решение созвать экстренное заседание комитета городского хозяйства горсовета», — заявил председатель совета Чимит Бальжинимаев.

По словам депутата Сергея Бурдикова, срывы создают угрозу для жильцов и создают некомфортные условия жизни. Несколько домов стоят перед прямой угрозой заморозки. Депутаты призвали руководство Фонда капремонта уходить со своих должностей, если не способны «нормально вести работу». Жильцам же они обещали приложить все силы, чтобы как можно быстрее решить проблему.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в республике установилась крайне морозная погода. По северным районам Бурятии обещают до 49 градусов мороза.

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