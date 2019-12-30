Москва, , 11:16 — REGNUM В России у большинства родителей (63%) несовершеннолетние дети верят в существование Деда Мороза. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Жители России признались, о чём бы попросили Деда Мороза

Более 88% детей этих родителей находятся в возрасте 3−8 лет. 33% опрошенных родителей ответили, что их дети не верят в Деда Мороза (в основном дети старше 10 лет).

При этом главный подарок, который бы жители России попросили бы у Деда Мороза, — это здоровье себе и всем людям (34%).

Опрос проведен 17 декабря 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, новогоднее телеобращение президента России Владимира Путина будут смотреть большинство граждан (72%).

Читайте также: Новогоднее телеобращение Путина будут смотреть более 70% граждан РФ