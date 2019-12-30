Тбилиси, , 11:17 — REGNUM Заявления тех, кто заявляет о своей причастности к освобождению грузинского врача Важи Гаприндашвили, осужденного в Южной Осетии за нарушение границы, вызывают улыбку. Об этом 29 декабря сказал епископ Бодбийской епархии Грузинской православной церкви владыка Иакоб, сообщает Первый канал грузинского телевидения.

«Я вчера улыбался, когда все говорили, что это я освободил, это я освободил. Освободила вся Грузия, освободил весь мир. С нами были Европа, Америка и страны Азии. Я призвал и сказал в прошлой проповеди, что буду рад, если осетины отпустят Важу, мы призвали, и они нам вняли», — сказал епископ.

Он заявил, что выражает особую благодарность неким «осетинским борцам», но сразу заявил, что не может более конкретно сказать, кого он имеет в виду. Иакоб также отметил, что решение освободить доктора было принято осетинами.

«Русские не стали им мешать, и осетины отпустили его», — сказал священнослужитель.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили был задержан на территории Южной Осетии 9 ноября. Сразу после этого ряд общественных и официальных международных лиц начали делать заявления о недопустимости задержания доктора. Несмотря на это, за преднамеренное нарушение границы Гаприндашвили 20 декабря приговорили к лишению свободы на год и девять месяцев. 28 декабря, после того, как врач написал прошение о помиловании, тем самым признав свою вину, его помиловал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

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