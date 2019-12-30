Фергана, Узбекистан, , 11:09 — REGNUM На месте первой в Туркестане нефтяной скважины открыт музей истории нефтегазовой промышленности, сообщает 30 декабря издание «Подробно.uz».

Музей открылся в городе Чимиён Ферганской области Узбекистана. Первая туркестанская скважина появилась в 1891 году, а добыча в промышленных масштабах началась в мае 1904 года. С инициативой открытия музея выступила компания «Узбекнефтегаз» и «Андижаннефть».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря японский архитектор Тадо Андо представил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву новые предложения по концепции развития государственного музея искусств республики.

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