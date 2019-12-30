Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM За день до Нового года станцию метро «Адмиралтейская» в Петербурге — ближайшую к Дворцовой площади, где будут проходить основные праздничные мероприятия в ночь на 1 января, посетит с инспекцией Дед Мороз метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Главный новогодний персонаж прибудет на станцию «фиолетовый» (пятой) линии метро в понедельник, 30 декабря. На станции «Адмиралтейская» Дед Мороз метрополитена проверит готовность подземки к работе в новогоднюю ночь и поздравит пассажиров с наступающими праздниками.

«Будем читать стихи, играть и дарить памятные сувениры. Приглашаем всех», — говорится в сообщении.

В новогодние и рождественские праздники Петербургский метрополитен работает без закрытия (круглосуточно) в ночь на 1 января и на 7 января. Для входа и выхода пассажиров будут открыты все вестибюли станций, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», вестибюля 2 станции «Проспект Славы», вестибюля 1 станции «Дунайская», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Спасская» и «Шушары». Напомним, с 20:00 31 декабря по 04:30 1 января часть Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцовой площади, будет перекрыта для движения общественного транспорта. Главная магистраль города станет пешеходной, а в течение этого времени в центре города будут работать несколько концертных площадок.

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