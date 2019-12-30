Фриско, США, , 11:04 — REGNUM Разработчики из Gearbox Software планировали сделать Красавчика Джека главным антагонистом Borderlands 3. Об этом 29 декабря сообщил портал GamingBolt.

От идеи вернуть Красавчика Джека сценаристов Borderlands 3 отговорили фанаты проекта. По мнению одного видеоблогера, поклонники франшизы не хотели бы снова видеть Джека в роли главного антагониста — разработчики прислушались к этому мнению.

Напомним, Красавчик Джек — это главный антагонист игры Borderlands 2 и один из персонажей Tales from the Borderlands. По сюжету, он является президентом корпорации «Гиперион».

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