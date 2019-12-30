Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Половина населения США будет страдать ожирением уже через десять лет, к 2030 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что в США гораздо острее, чем кажется, стоит проблема значительного избыточного веса. За тот же срок доля людей с тяжелой формой ожирения вырастет до 25%.

Эксперты отмечают, что американцы тучнеют из-за малоподвижного образа жизни, сладкой пищи и широкого распространения продуктов, подвергшихся технологической обработке. При этом такую роскошь как альтернативное здоровое питание многие не могут себе позволить.

На сегодняшний день проблемы с лишним весом имеют около 40% жителей США.

Как сообщало ИА REGNUM, предрасположенность к избыточной массе тела, по данным Росстата, есть у более чем половины жителей России.

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