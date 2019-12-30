Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM Туристическая компания «Северная Венеция», занимающаяся автобусными турами выходного дня и на выходные по России, Ленинградской области и Золотому кольцу России, объявила о приостановке деятельности. Об этом компания официально сообщила на своём сайте.

Туристическая фирма «Северная Венеция» почти 20 лет предлагала своим клиентам автобусные туры по России и Европе на комфортабельных автобусах. Помимо этого, фирма предоставляла услуги речных круизов и круизов на теплоходах по рекам и озерам России.

Однако за несколько дней до наступления 2020 года турфирма выключила все номера телефонов, по которым ранее можно было связаться с менеджерами, убрала всю информацию с сайта и на главной странице оставила лишь одно сообщение — о приостановке деятельности.

«По неисполненным договорам обращаться в Департамент урегулирования убытков АО «Страховая компания ГАЙДЕ», — отмечено в сообщении.

Договор страхования ответственности туроператора был заключён 23 октября 2018 года. Однако корреспонденту ИА REGNUM в страховой компании не смогли оперативно ответить, сколько человек в настоящий момент лишились своих туров и на какую сумму.