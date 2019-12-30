Аддис-Абеба, , 10:58 — REGNUM Экс-главе государственной энергетической компании Эфиопии Азебу Аснаке и бывшему заместителю главы военного промышленного конгломерата METЭК Мулу Волдегебриэлю предъявили обвинения в коррупции, связанной со строительством крупнейшей в регионе гидроэлектростанции на реке Нил. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, обвинения связаны с контрактом на сумму более 5,1 миллиардов долларов США, который был заключен государственной энергетической компанией с МЕТЭК для расчистки леса в районе, где должны будут протекать воды плотины.

Как отмечают журналисты, по крайней мере половина выделенных средств была потрачена «впустую», и контракт так и не был реализован. Азеб не отвечал на телефонные звонки с просьбой прокомментировать ситуацию после предъявления обвинений генеральным прокурором Эфиопии. Со своей стороны, Мулу, ранее арестованный по другому коррупционному делу с участием МЕТЭК, в настоящее время находится в тюрьме в ожидании суда по этому делу.

По словам представителя прокуратуры, около 50 других лиц, некоторые из которых были бывшими должностными лицами METЭК и сотрудники частных компаний, участвующих в реализации контракта, были также обвинены вместе с двумя высокопоставленными чиновниками.