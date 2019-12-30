Нур-Султан, , 10:52 — REGNUM На 100 тыс. населения в Казахстане приходится 156 осужденных, что соответствует 100 месту в международном рейтинге по индексу тюремного населения. Об этом заявил заместитель генерального прокурора республики Марат Ахметжанов, сообщает 30 декабря агентство «КазТАГ».

По его словам, за последние 28 лет количество заключенных в Казахстане сократилось на 70 тыс. человек. Ахметжанов отметил, что по индексу тюремного населения Казахстан опередил Израиль, Сингапур, Австралию и другие страны.

Заместитель генпрокурора республики подчеркнул, что улучшение ситуации в этой сфере стало возможным за счет модернизации уголовного процесса и применения альтернативных видов наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что в республике планируют закрыть четыре колонии из-за сокращения тюремного населения.

Читайте также: В Казахстане планируют закрыть четыре колонии