Пекин, , 10:49 — REGNUM Китайский исследователь Хэ Цзянькуй приговорён к трём годам тюрьмы и штрафу в размере 3 млн юаней ($430 тыс.). К такому наказанию генетика окружной суд китайского города Шэньчжэнь приговорил за незаконное проведение экспериментов по генному изменению человеческого эмбриона, в результате которых родились три генетически модифицированных ребёнка. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает газета China Daily.

Читайте также: В Китае подтвердили существование генно-модифицированных детей

Уточняется, что технологию по изменению гена CCR5 учёный начал использовать во вспомогательной репродуктивной медицине с 2016 года. При этом он и его коллеги нарушили медицинскую этику и провели эксперимент, не проверив его безопасность.

Также по теме: Китайские биологи осудили недавний эксперимент по генной модификации детей

Также по делу о незаконном осуществлении редактирования генов человеческих эмбрионов проходят ещё двое учёных— Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу. Их суд приговорил к двум годам заключения и штрафу в 1 миллион юаней (почти $141 тыс.), и полутора годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч юаней ($70,4 тыс.) соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, о рождении в Китае детей, ставших результатом генного эксперимента во внутриутробном периоде развития, стало известно в конце ноября 2018 года. Хэ Цзянькуй заявил, что целенаправленно изменил ДНК двух девочек-близнецов, чтобы сделать их организм невосприимчивым к вирусу ВИЧ. В Китае и в сообществе учёных со всего мира этот эксперимент был осуждён как нарушающий этические нормы.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайское правительство запретило опыты генной модификации человека