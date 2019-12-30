Варшава, , 10:47 — REGNUM Игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» установила новый рекорд по количеству одновременно играющих пользователей в сервисе Steam. Об этом 29 декабря сообщила «Игромания».

Сейчас в «Дикую Охоту» играют 92 276 человек. Предыдущий рекорд (92 268 человек) был установлен в 2015 году, сразу после релиза игры.

Напомним, 20 декабря 2019 года на Netflix вышел сериал «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли. Сразу после его премьеры многие геймеры снова начали играть в «Дикую Охоту».

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