Барнаул, , 10:39 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульская городской думе Оксана Молодых, которая неоднократно комментировала редакции ИА REGNUM актуальные темы и события, подвела итоги года, ответив на вопрос, чего в 2019-м не хватило региону и лично ей:

«Властные субъекты не до конца признали сложность экономической ситуации. Но прогресс на пути к этому признанию есть и заложен он отчасти губернатором, отчасти активностью общества. Понять эту осторожность можно, — слишком высокие риски при резких движениях. Лично мне — в работе не хватило организационного ресурса. В личном — времени на заботу о доме и себе. Будем исправляться».

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