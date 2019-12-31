31 декабря 2019 | Время чтения 7 мин

ИА REGNUM подводит итоги 2019 года в Белгородской области и предлагает читателям вспомнить главные события в регионе, достижения и ошибки чиновников.

Юлия Пёрышкина, , 08:00 — REGNUM ИА REGNUM подводит итоги 2019 года в Белгородской области и предлагает читателям вспомнить главные события в регионе, достижения и ошибки чиновников.

Здание администрации Белгорода Beladm.ru

Политическая жизнь

В 2019 году крупных избирательных кампаний в регионе не было. Однако одна церемония принятия присяги прозвучала на весь мир. В марте мэр Белгорода Юрий Галдун вступил на пост под звуки фанфар, открывающих фильмы культовой саги «Звёздные войны». В мэрии затем оправдались, что музыку перепутали и изначально собирались включить композицию Давида Тухманова. Видеозапись с трансляцией сессии горсовета удалили из всех официальных источников, но ролик быстро разлетелся по интернету — его заметили не только федеральные СМИ, но и в британской ВВС. «Российский город Белгород в настоящее время является тёмной стороной для чиновницы, которая подала в отставку после того, как главная тема «Звёздных войн» была сыграна во время присяги нового мэра», — написали английские журналисты.

Юрий Галдун Beladm.ru

Читайте об этом: Мэрия Белгорода оправдалась за музыку из «Звёздных войн» в горсовете

У бывшего главы города Губкина Белгородской области Анатолия Кретова нашли сомнительную учёную степень. В официальных документа фигурировало, что чиновник носит звание профессора и имеет учёную степень доктора экономических наук. В Министерстве науки и высшего образования РФ проверили свою базу данных и не нашли информации о присуждении экс-градоначальнику каких-либо званий. Выяснилось, что дипломы Анатолий Кретов получал в автономной некоммерческой организации «Высший аттестационно-квалификационный комитет», эта организация ликвидирована по решению суда в 2012 году. Чиновник возглавлял Губкин 23 года, ныне работает председателем городского совета депутатов.

Анатолий Кретов Gubkinadm.ru

Читайте об этом: Минобрнауки не в курсе учёной степени экс-главы белгородского Губкина

Серьёзным репутационным ущербом назвал губернатор Евгений Савченко арест главы Белгородского района Анатолия Попкова в октябре 2019 года.

«Обращаюсь ко всему белгородскому сообществу управленцев: соблазн лёгких денег велик, однако нужно помнить всегда, что у дерева коррупции гнилые корни безнравственности и горькие плоды трагедии. В погоне за наживой легко навсегда потерять самое ценное — честное имя и благополучную судьбу. Призываю всех никогда об этом не забывать», — заявил губернатор.

Читайте об этом: Серьезный ущерб: белгородский губернатор о задержании главы района

Чиновника задержали сотрудники ФСБ в рабочем кабинете, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Расследование ведёт центральный аппарат СКР.

Читайте об этом: СМИ предположили, кто дал взятку арестованному главе Белгородского района

Новая попытка переписать историю

В дни празднования годовщины Курской битвы немецкий журналист DieWelt Свен Феликс Келлерхофф, занимающий должность ведущего редактора исторического раздела издания, заявил о необходимости сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой. Он считает, на этом месте якобы не было большого танкового сражения и победы Красной армии над войсками нацистов.

Читайте об этом: Опорочил и немецкий народ: о предложении снести памятник под Прохоровкой

Мнение: заявление немецкого журналиста о Прохоровке — безнравственно

На Прохоровском поле установлена мемориальная звонница скульптора Вячеслава Клыкова — колокольня состоит из четырёх белокаменных пилонов, олицетворяющих четыре года войны. В посёлке Прохоровка работают музей «Третье ратное поле России» и музей бронетанковой техники. Завершается строительство нового музея «Битва за оружие Великой Победы», который посвящён подвигу тружеников тыла. На территории высадят эксклюзивные новейшие сорта сирени военно-патриотической тематики и разобьют девять мини-садов, в которых воссоздадут ландшафты тех регионов СССР, где во время Великой Отечественной войны находились заводы по производству бронетехники и металлургические предприятия.

Мемориальная звонница на Прохоровском поле Voyagerim

Читайте об этом: В музей «Битва за оружие Великой Победы» под Белгородом привезли экспонаты

Под Белгородом воссоздадут мини-сады с ландшафтами городов СССР

Спортивное «недоразумение»

В 2019 году в Белгородской области ждали решения по крупному волейбольному турниру — чемпионату мира 2022 года. И рассчитывали стать одной из площадок, где будут проходить матчи. Регион имеет сильнейшую спортивную команду в стране, четыре игрока клуба в составе национальной сборной стали олимпийскими чемпионами 2012 года. 1 августа 2019 года Международная федерация волейбола утвердила окончательный список городов, где пройдут соревнования. Белгорода в нём не оказалось.

Волейбол Mil.ru

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Президенту волейбольного клуба «Белогорье» Геннадию Шипулину потребовалось несколько месяцев организационной работы и переговоров, чтобы Белгород снова включили в число кандидатов на проведение матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года.

Читайте об этом: Белгород получил шанс принять чемпионат мира по волейболу-2022

30 октября Международная федерация волейбола изменила своё решение и предоставила Белгороду статус «резервного» города для чемпионата.

Читайте об этом: Белгород официально стал резервным городом на ЧМ 2022 по волейболу

К мировому состязанию в Белгороде начали строить современную многофункциональную спортивную арену, которая станет домашней для волейбольного клуба «Белогорье». Сооружение способно вместить до 10 тысяч человек, для его строительства пришлось снести действующую спортивную школу, фасад которой украшала огромная мозаика. Панно, созданное в 1987 году белгородскими художниками Виктором Блиновым и Евгением Поленовым, было самым крупным сохранившимся в Белгороде произведением монументального искусства.

Первые в стране

С 1 января 2019 года в России заработали новые правила по сбору, хранению и переработке бытового мусора. Белгородская область начала выполнение этих требований с Нового года. А в октябре в городе Губкине открыли построенный в рамках нацпроекта «Экология» единый комплекс по обращению с отходами, не имеющий аналогов в России. На объекте работает автоматизированный мусоросортировочный комплекс, цех переработки полимерных отходов и современный полигон захоронения отходов. В год здесь могут перерабатывать до 250 тысяч тонн мусора.

Единый комплекс по обращению с отходами в Губкине Belregion.ru

Читайте об этом: В Белгородской области запустили комплекс по переработке мусора

На госсовете «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения» был подробно рассмотрен опыт региона в системе первичного оказания медпомощи. В Белгородской области сделали ставку на семейную медицину. За три года здесь создана новая сеть из фельдшерско-акушерских пунктов и 998 медицинских округов — зон обслуживания взрослого и детского населения семейным врачом. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что заработная плата семейных врачей в России должна составлять 100 тысяч рублей.

Читайте об этом: Глава Белгородской области: «Семейная медицина — самая эффективная»

Белгородский губернатор предложил платить семейным врачам 100 тыс. рублей

За развитие инфраструктуры чтения и продвижение книг в 2019 году Белгородская область получила премию «Литературный флагман России» и звание «Самый читающий регион».

Читайте об этом: В Белгород привезли награду «Литературный флагман России»

Газовое ЧП

3 декабря в посёлке Яковлево произошёл взрыв бытового газа в жилом доме. По фасаду обрушились все четыре этажа здания. Шесть человек были доставлены в больницы, один погиб на месте. Позже в лечебном учреждении скончалась ещё одна пострадавшая. Одноподъездный 12-квартирный дом власти решили снести. Жильцам предоставят равнозначные квартиры в новом строящемся доме в посёлке, новоселье они справят уже летом 2020 года. В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело, которое затем передали в центральный аппарат СК.

Читайте об этом: Взрыв газа и обрушение стены в жилом доме под Белгородом — все новости

Эксперты установили, что газ во взрывоопасной концентрации скопился в подвале дома и проник в жилые помещения первого и второго этажей. Взрыв газа произошёл после того, как жильцы воспользовались бытовыми газовыми приборами. В рамках расследования задержали трёх человек — заключён под стражу начальник газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Строитель, мастера и слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования компании взяли под домашний арест.

Читайте об этом: СК предъявил обвинение по делу о взрыве газа под Белгородом