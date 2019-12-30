Москва, , 10:31 — REGNUM В Москве сотрудники МЧС начали информировать рыбаков в местах зимней рыбалки об опасности с помощью инновационной акустической системы, сообщается на портале мэра столицы.

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На катерах, моторных лодках и вдоль берегов столичных водоемов установлены колонки новой системы. Аудиосообщения слышны на расстоянии до 1 км. Ранее сотрудники МЧС использовали систему громкой связи, которую было слышно в радиусе 150 метров.

Тестирование новой акустической системы «Сирин» пройдёт в течение всей зимы. Также спасатели будут следить за толщиной льда с помощью эхоледомеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2019 года водолазами в Калужской области. обнаружены тела трёх утонувших рыбаков.

Подробности: Под Калугой водолазы обнаружила тела трёх пропавших без вести рыбаков