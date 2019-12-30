Нур-Султан, , 10:30 — REGNUM По итогам 2019 года в Казахстане зарегистрировано 241 479 преступлений, что на 17% меньше, чем годом ранее. Об этом 30 декабря заявил заместитель генерального прокурора республики Марат Ахметжанов, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, количество убийств за год сократилось на 11%, до 695, краж — на 22%, до 136 316, грабежей — на 22%, до 6237, разбоев — на 19%, до 453, хулиганства — на 28%, до 5821. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, составило 6700, что на 12% меньше, чем годом ранее, добавил Ахметжанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября министр внутренних дел Казахстана Ералн Тургумбаев заявил, что по итогам девяти месяцев 2019 года преступность в республике снизилась на 15%.

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