Москва, , 10:31 — REGNUM Любое пиротехническое изделие потенциально опасно, при обращении с ним нужно строго соблюдать правила. Об этом рассказал начальник пресс-службы главного управления МЧС РФ по Московской области Фёдор Польшин.

Он напомнил об опасности возгорания и подрыва пиротехнических изделий в случаях, если инструкции по их применению нарушены. Это чревато травмами и даже гибелью людей.

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В ведомстве отметили, что покупать пиротехнику стоит лишь в специализированных магазинах, где продавцы имеют сертификаты и инструкции на русском языке. Изделия с истёкшим сроком годности использовать нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что при поджоге фитиля нельзя наклоняться над изделием, нельзя поджигать потухший фитиль и курить возле изделия, а также держать работающую пиротехнику в руках. Нельзя запускать её в помещениях, на крышах, балконах и лоджиях, под высоковольтными проводами и деревьями, вблизи железных дорог.

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