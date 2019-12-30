Нур-Султан, , 10:18 — REGNUM В Казахстане завершилось строительство магистрального газопровода «Сарыарка», сообщили 30 декабря в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Газопровод был введен в эксплуатацию 27 декабря 2019 года. Он позволит обеспечить газом около 2,7 млн человек в Нур-Султане, Караганде, Жезказгане и еще в 171 населенном пункте вдоль магистрали.

Отмечается, что в ходе строительства акцент был сделан на отечественных производителях. Всего было построено 1061,3 км газопровода и пять единиц автоматизированных газораспределительных станций.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября заместитель министра энергетики Казахстана Мурат Журебеков заявил, что газопровод «Сарыарка» планируется заполнить газом 30 декабря.

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