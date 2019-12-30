Бени, Конго, , 10:11 — REGNUM По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), более 40 тысяч детей продолжают работать на шахтах на востоке Демократической республики Конго (ДР Конго). Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на ежегодный отчет фонда.

В отчете говорится, что область Хаут Уеле на северо-востоке ДР Конго возглавляет рейтинг по использованию детского труда на шахтах и рудниках, которые в большинстве случаев контролируются незаконными вооруженными формированиями.

Как отмечает глава местной организации гражданского общества Жан Сефа, местные боевики привлекают к добыче полезных ископаемых тысячи детей. По его словам, впоследствии боевики транспортируют добытые минералы за рубеж.

«Боевики … происходят из Уганды, они проводят добычу полезных ископаемых и затем скрываются в неизвестном направлении», — заявил он.

Кроме того, в докладе ЮНИСЕФ отмечается, что одной из основных причин широкого распространения детского труда является повсеместная бедность.

По данным экспертов организации, добыча полезных ископаемых на востоке ДР Конго традиционно сопряжена с повышенной опасностью, так, две недели назад в результате обрушения на шахте Ндийо погиб по меньшей мере 31 человек.