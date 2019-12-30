Тбилиси, , 10:04 — REGNUM Папа римский Франциск был очень рад узнав, что его секретарь кардинал Пьетро Паролин оправляется в Грузию, и попросил его передать приветствие. Об этом журналистам рассказал сам представитель Ватикана, прибыв в Тбилиси, 29 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Как только я упомянул о Грузии, лицо его просияло, и он сказал, передай мой сердечный привет патриарху Грузии», — рассказал Паролин.

Он также отметил, что его визит посвящен 25-летию основания благотворительного фонда «Каритас Грузии» и 25-летию визита матери Терезы в Грузию.

Как передавало ИА REGNUM, Паролин прибыл в Тбилиси 28 декабря с трехдневным визитом. Он встретился с представителями официальных властей, общественниками и местными католическими общинами.