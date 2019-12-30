Сочи, Краснодарский край, , 10:00 — REGNUM Временные изменения в порядке продажи ски-пассов введены на курорте «Роза Хутор», причиной стал дефицит снега. Об этом сообщила пресс-служба курорта «Роза Хутор».

«Накануне Нового Года практически во всей европейской части страны, в том числе и в Кавказском регионе, стояла необычайно теплая для этого времени года погода. Снега на горных склонах мало, а возможности по производству искусственного снега были ограничены из-за высоких температур», — уточнили в пресс-службе.

В связи с этим было принято решение в пиковый сезон новогодних каникул ограничить продажу ски-пассов: с 30 декабря и до изменения ситуации с погодой приобрести ски-пассы смогут только гости отелей курорта непосредственно в самих отелях. Те ски-пассы, которые были приобретены до введения ограничений, будут работать.

Отметим, на данный момент на «Роза Хутор» открыто для катания 22 километра трасс. Всего на новогодние праздники на горнолыжных курортах Сочи ожидают до 350 тыс. гостей, отели заполнены на 100%.