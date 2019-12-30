Якутск, , 10:16 — REGNUM В год столетия Якутии власти республики намерены провести форум для всех якутян, пригласив и тех, кто уже не живёт в регионе.

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«Якутяне — это не только представители народа саха, но и те, кто жил здесь, это представители всех национальностей, благодаря которым республика развивается», — цитирует главу Якутии Айсена Николаева ЯСИА.

Организацией форума, который пройдёт в 2022 году, под руководством первого президента Якутии Михаила Николаева займётся специальный комитет.

По мнению Николаева, форум поможет укрепить связи между Якутией и якутянами, которые не хотят терять контакт с малой родиной.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что платформой для проведения международного форума «Арктика — территория диалога» может вновь стать Архангельск.