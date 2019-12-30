Самара, , 10:05 — REGNUM Максимально разрешенная скорость на участке трассы М-5 Тольятти — Самара временно снижена. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Поволжуправтодора.

По сообщению пресс-службы ведомства, ограничение скорости до 90 км в час действует на участке автодороги км 997 — км 1002 в границах Ставропольского и Волжского районов для обеспечения безопасности дорожного движения.

Отмечается, что на данном участке трассы образовалась колейность. Сообщается, что ремонтные работы здесь запланированы на следующий год.

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