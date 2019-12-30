Ростов-на-Дону, , 09:56 — REGNUM Жителей Ростова-на-Дону и гостей областного центра городские власти пригласили встретить Новый год у главной ёлки. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципалитета.

Новогодняя красавица расположена на улице Большой Садовой у центрального входа в парк имени Горького. Праздничный концерт здесь начнётся в 21:00 мск 31 декабря. Вести шоу будут Дед Мороз и Снегурочка. Помимо выступления творческих коллективов состоится концерт российской певицы Юлианны Карауловой и дискотека с участием музыканта Евгения Рудина (диджей Грув)

ИА REGNUM ранее сообщало, что в новогоднюю ночь общественный транспорт в Ростове-на-Дону будет ходить до 3:00 мск 1 января 2020 года. На маршруты будет выпущено 300 единиц транспорта.

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