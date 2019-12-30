Магас, , 09:53 — REGNUM На Северном Кавказе пресечена деятельность преступной группы, торговавшей оружием. Умельцы переделывали гражданское оружие в боевое и сбывали его на территории округа, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе главного управления МВД по СКФО.

Преступная деятельность группы лиц из Ингушетии и Кабардино-Балкарии была выявлена в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудников ФСБ и МВД. Было установлено два факта торговли оружием. В ноябре злоумышленники продали за 45 тыс. рублей переделанный в боевой охолощенный пистолет «Кедр». В декабре за 90 тысяч рублей ими был продан охолощенный автомат «Калашникова», переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, совершенном угруппой лиц. По месту жительства подозреваемых и месту их работы были проведены обыски, самих злоумышленников суд отправил под арест. расследование уголовного дела продолжается.

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