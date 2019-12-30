Москва, , 09:49 — REGNUM В Москве в новогодние праздники на ВДНХ подготовили насыщенную новогоднюю программу, сообщается на портале мэра столицы.

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С 1 по 8 января москвичи и гости столицы смогут научиться играть в кёрлинг, расписывать коньки, встретиться с Дедом Морозом, выбрать подарки на рождественской ярмарке и др.

Также будут проводиться мастер-классы и новогодние представления, эстафеты и конкурсы. Откроется сноуборд-парк и тюбинговая горка. Пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднем телеобращении президента России граждане в основном хотят слышать добрые и искренние пожелания (13%), об улучшении жизни в целом (11%), о росте зарплат, пенсий повышении уровня жизни (10%).

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