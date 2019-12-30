Сочи, Краснодарский край, , 09:48 — REGNUM Все городские службы Сочи переведены на особый режим работы, в городе заработал краевой оперативный штаб, который возглавил заместитель губернатора Василий Швец, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. Работа штаба продлится до 8 января 2020 года

Оперативный штаб будет координировать работу курортов и служб, отвечающих за их инфраструктуру. В городе усилено дежурство служб ГО и ЧС, правопорядка, коммунального хозяйства, общественного транспорта, скорой медицинской помощи.

В период новогодних каникул на курортах Сочи ожидают около 350 тыс. гостей. Как сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия, уже сейчас загрузка отелей составляет 100%.