Благовещенск, , 10:14 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов исполнил мечту восьмилетнего жителя области, написавшего послание Деду Морозу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Желания детей и взрослых были написаны на шариках-открытках и развешаны на ёлке в Большом Кремлевском дворце в Москве, откуда их сняли участники Госсовета — Василию Орлову выпало стать «Дедом Морозом» для юного жителя Благовещенска Тимура Арчакова. Мальчик написал, что хочет в новом году получить в подарок планшет для рисования песком. Вручение подарка прошло в Резиденции Деда Мороза. Для Тимура провели мастер-класс рисования песком на световом столе.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья исполнил желания нескольких юных жителей края: кому-то был подарен музыкальный синтезатор, кому-то — поездка в Москву, а кто-то получил в подарок игровой ноутбук.