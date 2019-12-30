Уфа, , 09:44 — REGNUM Въезды на площадь имени Ленина временно перекроют в Уфе. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, въезды на площадь Ленина со стороны проспекта Октября перекроют с 06:00 часов 31 декабря 2019 года до 03:00 часов 1 января 2020 года в связи с проведением праздничных мероприятий.

Чиновники просят горожан с пониманием отнестись к введению данных ограничений.

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