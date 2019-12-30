Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM Последний понедельник в уходящем году для жителей Петербурга пройдет в теплом секторе активного атлантического циклона, из-за чего в течение дня в городе будет тепло и мокро. Об этом сообщает 30 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Тёплый антициклон не будет способствовать новогоднему настроению, так 30 декабря погода будет облачной и ветреной, пройдет мокрый снег, переходящий в дожди.

«Температура воздуха на 7…8 градусов превысит климатическую норму», — говорится в сообщении.

Температура воздуха в течение дня в городе на Неве будет варьироваться от +3…+5°, в Ленинградской области 0…+5°. Ветер юго-западный, западный 8−13 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно падать и составит 743 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.