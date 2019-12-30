Москва, , 09:42 — REGNUM Большая часть жителей России (52%) призналась, что недовольна нынешним местом своей работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ, проведённого в декабре 2019 года в 52 регионах РФ с участием 1,6 тыс. респондентом старше 18 лет.

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Среди основных причин неудовлетворённости своей занятостью граждане указывали, прежде всего, низкий уровень зарплаты или её задержки, высокую загрузку, переработки, плохие условия труда, а также неудобный рабочий график. Несмотря на это, большинство респондентов (77%) не планируют её менять в течение ближайших шести месяцев.

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Также опрос показал, что каждый четвёртый (25%) опрошенный житель страны доволен своим местом работы и готов рекомендовать его друзьям из-за высокой заработной платы и стабильность компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru, самым главным критерием при выборе новой работы является высокая зарплата. Так считают 78% жителей России. Также важным условием для граждан, ищущих работу, является условия труда (62%), компенсационный пакет (48%) и наличие у компании программ обучения персонала (42%).

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