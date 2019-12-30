Екатеринбург, , 09:45 — REGNUM Здание екатеринбургского цирка оказалось одним из самых интересных творений советских архитекторов для многих граждан РФ. Об этом сообщили в пресс-службе портала Tvil.ru.

На сайте опубликовали ко Дню образования СССР список самых любопытных творений советской эпохи. Екатеринбургский цирк смог занять восьмую строчку в данном рейтинге — за данную позицию проголосовали 3,33% респондентов.

Первую позицию занял музей-панорама «Сталинградская битва» (Волгоград) — его выбрала почти половина всех проголосовавших (48,33%). С большим отрывом от него идут крымский архитектурный ансамбль «Курпаты» (16,67%) и московский дом-кольцо (8,33%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге призвали обратить внимание на состояние советских памятников. Обнаружилось, что ряд монументов находится в плачевном состоянии — в частности, мемориальный комплекс героям Гражданской войны и Вечный огонь на площади Коммунаров.

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