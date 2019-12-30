Майкоп, , 09:54 — REGNUM Бывшие участковые полиции из Адыгеи, вымогавшие деньги у предпринимателя, предстанут перед судом по обвинению в покушении на мошенничество. Им также предстоит ответить за незаконное участие в предпринимательской деятельности, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

На скамье подсудимых окажутся бывшие сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Майкопскому району. По версии следствия, в 2018—2019 годах они покушались на хищение денег предпринимателя, работавшего в сфере переработки древесины. Обвиняемые потребовали от него 80 тыс. рублей в обмен на его освобождение от административной ответственности и получили часть денег в размере 60 тыс. рублей.

Кроме того, фигуранты дела участвовали в предпринимательской деятельности, хотя сотрудникам полиции это запрещено законом. Действуя через доверенное лицо и оказывая преференции аффилированной компании, они незаконно участвовали в ее управлении и заработали этим около 400 тыс. рублей.

Сообщается, что обвиняемые уже уволены со службы в связи с утратой доверия. Кроме того, их руководитель и начальник кадрового подразделения привлечены к дисциплинарной ответственности «за ненадлежащее осуществление индивидуальной воспитательной работы с личным составом».

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