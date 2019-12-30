Уфа, , 09:40 — REGNUM Закон, ограничивающий продажу алкоголя в новогодние каникулы, официально вступил в силу 30 декабря в Башкирии. Об этом 30 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам председателя Государственного Собрания — Курултая Башкирии Константина Толкачева, при разработке данного закона была учтена криминальная и медицинская статистика прошлых лет, согласно которой пик отравлений алкогольной продукцией в Башкирии приходится на 3 января.

По его словам, эти отравления связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. Поэтому было решено запретить его продажу 3 января. В другие дни новогодний каникул статистика зафиксировала рост числа алкогольных психозов, суицидов и убийств. Профилактикой этому должно стать ограничение продажи алкогольной продукции 4−6 января с 10.00 до 14.00.

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