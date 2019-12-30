30 декабря 2019 | Время чтения 11 мин

В опросе ИА REGNUM об отношениях России и Китая приняли участие 9 тысяч человек, и, судя по их ответам, эта тема день ото дня набирает и актуальность, и непредсказуемую своими глобальными последствиями остроту

Елисей Поллстер, , 12:31 — REGNUM 9 тысяч читателей ИА REGNUM приняли участие в опросе об отношениях России с ее внушительным соседом. Что несет нашей стране дружба с Китаем. Насколько она прочна? На каком этапе нам могут припомнить нашу же поговорку про то, что дружба — дружбой, а табачок порознь? Ведь речь идет о непосредственном соседстве двух стран, одна из которых занимает самую большую территорию с несметными ресурсами, но населена неплотно (и относительно мало), к тому же обладает не самой сильной экономикой. А вторая — страна с самым многочисленным населением на планете и с экономикой, уже вышедшей на лидирующие позиции в мире. Предположениями о том, какими неожиданностями чревата такая ситуация, поделились участники нашего опроса, и вот что мы узнали.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Рис. 1. Генеральное распределение ответов на вопрос № 1 «Насколько хорошо Вы информированы о Китае и событиях, с ним связанных?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Не подавляющее, но всё-таки большинство (39%) респондентов информированы о связанных с Китаем событиях в достаточной степени. Максимальный интерес к этой стране проявляют школьники, а вот в возрасте 31−40 про Китай примерно одинаково часто не знают (36−37%) и знают (34%). Интерес к Китаю не столь высок и среди сторонников глобализма (всего треть знающих против 40% неосведомленных).

Среди сторонников всех прочих политэкономических укладов интерес к Китаю доминирует у поборников монополистического (47%) и государственного капитализма (48%). Социалисты и коммунисты осведомлены в равной степени (40%), правда, целая треть коммунистов о Китае знает плохо. Что знаково, так как среди опрошенных сторонников КПРФ интерес к Китаю проявили 43% (а 29% — нет), то есть отнюдь не все сторонники коммунизма считают эту партию своей, несмотря на её название.

Следует заметить, что в целом интерес к КНР весьма высок и превышает долю неосведомленных вне зависимости от партийной принадлежности респондентов, включая несистемную либеральную оппозицию.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос № 2 «Китай – крупнейший сосед России. А лично Вы как относитесь к Китаю?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

К Китаю у нас относятся положительно вдвое чаще, чем негативно, причем видна и зависимость от возраста: от трети принявших участие в опросе школьников до почти половины среди пенсионеров. А наибольший негатив — в четверть опрошенных по группе — продемонстрировали 18−40-летние.

Если смотреть распределение по доходам, то лучше всего к Китаю относятся респонденты со средним (48%), высоким (45%) и очень высоким уровнем дохода, а хуже всего — с очень низким (35%) и просто низким (41%) доходом. При этом во всех группах позитив превосходит негатив.

Интересно распределение и по сферам деятельности респондентов. Так, доля позитивно настроенных к КНР наиболее велика среди силовиков (48,3%), бюджетников, занятых в сферах медицины, образования, науки и культуры (47,6%), а также работников СМИ, шоу-бизнеса и рекламы (46,3%). Лидерами же антирейтинга стали работники промышленности и упоминавшихся выше СМИ (1,7 к 1), а также занятые в сельском хозяйстве (1,8 к 1).

Из федеральных округов России лучше всего к Китаю относятся респонденты из соседнего ему Дальневосточного округа (52%), Москвы (46%), а также Приволжского и Северо-Западного округов (по 45%), а замыкает рейтинг Сибирский ФО (36%).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос № 3 «Магазины России ломятся от китайских товаров, достопримечательности – от китайских туристов. Из России в Китай вывозится лес-кругляк, газ и вода… А Вы китайской экспансии боитесь?», %



Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Подавляющее большинство респондентов в той или иной степени опасаются китайской экспансии. И это при том, что большинство относится к Китаю хорошо. Плохо и противоречиво относятся к Китаю 53%, а боятся его экспансии гораздо больше — 68%, то есть даже дружелюбно настроенные к Китаю испытывают по поводу его разрастающегося влияния некоторые опасения.

Опасения эти крепнут с возрастом, начиная с 57% среди школьников и достигая планки в 72% среди пенсионеров. Особенно опасаются этой экспансии респонденты со средним специальным (69%) и высшим (70%) образованием, то есть профессионалы, опора экономики. А еще этой экспансии боятся наименее обеспеченные граждане (три четверти опрошенных по этой группе), для сравнения: среди богатых такой страх есть лишь у половины.

Из федеральных округов России экспансии Китая в большей степени опасаются в Сибирском (три четверти опрошенных) ФО, а меньше всего — в Дальневосточном (61%), где, как мы помним, отношение респондентов к Китаю в принципе самое теплое по опросу. Экспансия особенно тревожит занятых в промышленности, в т.ч. в ВПК, и менее всего беспокоит рыболовов, а что до распределения по политическим предпочтениям — то такое развитие событий более, чем прочих, настораживает социалистов (три четверти ответов). Кстати, сторонники КПРФ — абсолютные лидеры по доле тех, кто видит угрозу в китайской экспансии (более три четверти респондентов). Позиция приверженцев Компартии до такой степени однозначна и радикальна, что соответствия ей среди распределений мнений какого-либо политэкономического уклада даже не нашлось.

Рис. 4. Генеральное распределение ответов на вопрос № 4 «В 2019 году китайский язык добавлен в список предметов по выбору на ЕГЭ. Есть ли в этом необходимость, как Вы считаете?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Изучение китайского языка считало бы нужным большинство опрошенных, и только четверть респондентов так не думает. Качественно такое распределение мнений фигурирует во всех распределениях мнений участников опроса. Количественно же пропорции несколько меньше среди учащейся молодёжи, которую перспектива ещё одного экзамена по понятным причинам не вдохновляет. Опять же по понятным, экономическим причинам идея изучения китайского наиболее популярна в Москве и в ДФО, где, как мы уже выяснили, вообще особенно хорошо относятся к Китаю, а наименее популярна — в Поволжье и прочих удалённых от Китая федеральных округах.

Зависимость однонаправленных ответов по данному вопросу от уровня доходов респондентов прямая: от 57% самых бедных до 75% самых богатых не прочь поучиться китайскому языку. В каких сферах граждане считают китайский наиболее перспективным, видно по мнению занятых в тех или иных отраслях промышленности. Судя по ответам, китайский язык особенно пригодился бы в будущем работникам по добыче, переработке и транспортировке ресурсов. Вполне объяснимое мнение с учетом развития восточного направления торгового сотрудничества России и Китая, да и не только его.

Рис. 5. Генеральное распределение ответов на вопрос № 5 «Китай – крупнейший торговый партнер России. Считаете ли Вы наше торговое партнёрство равноправным?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Лишь четверть респондентов считает торговое партнёрство России и Китая равноправным, а большинство (45%) думает иначе. Так считают во всех возрастных группах. Что до распределения по сферам деятельности опрошенных, наименее пессимистично настроены сотрудники силовых ведомств (40% пессимистов против трети оптимистов), бюджетники (42% к 29%) и работники сферы добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов (41% к 27%). Максимален же пессимизм относительно нашего с Китаем экономического равноправия у финансистов (50% к 28%), работников промышленности, включая ВПК (46% к 27%), и СМИ (43% к 25%).

А вот реальный оптимизм заметен в распределении мнений в зависимости от уровня доходов опрошенных. Точнее, лишь среди респондентов с очень высоким уровнем доходов, среди которых 42% уверены в нашем с КНР равноправном партнёрстве, а 39% — нет. То есть в данном случае соотношение в пользу оптимистов, хоть и несущественное — в 1,1 раза, но есть. Для сравнения: среди опрошенных с просто высоким уровнем доходов пессимистов уже в 1,4 больше, среди бедных — в два, а среди очень бедных — в три раза. Зато сторонники «Единой России» продемонстрировали невероятное трёхкратное превосходство оптимизма над пессимизмом (52% к 16%), в три раза превосходящее оптимизм очень состоятельных респондентов и воистину космически далёкое от мнений других групп населения.

Рис. 6. Генеральное распределение ответов на вопрос № 6 «Взрывной рост экономики Китая в своё время был во многом обусловлен ставкой США на КНР в её противостоянии с Советским Союзом. Сделает ли КНР, при нынешних трудностях с США, ставку на развитие экономики РФ, как Вы считаете?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Своим нынешним процветанием Китай во многом обязан интеграции в мировую экономику, ставшей возможной благодаря решению США поспособствовать возвышению КНР для «сдерживания» СССР. В нашем опросе менее трети участников считают, что в нынешней ситуации противостояния с США — основным своим инвестором и главным рынком — Китай сделает ставку на развитие российской экономики так же, как когда-то американцы вложились в китайскую. Критическое меньшинство считает, что Китай, конечно же, вложится по максимуму в российскую экономику, ибо больше ему просто некуда деваться. Более четверти считают, что Китаю нет смысла форсировать российскую экономику, потому что его устраивает и то положение наших экономических отношений, которое есть. А в сумме более половины полагают, что ситуация останется прежней, то есть Китай останется в экономическом фарватере Америки.

Рис. 7. Генеральное распределение ответов на вопрос № 7 «Мир становится многополярным, КНР, ЕС и США борются за место на экономическом Олимпе. А кто из них наиболее привлекателен для Вас лично?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во всём нашем многополярном мире самой привлекательной для принявших участие в опросе страной является Россия. На втором месте идёт Евросоюз, за который высказалась пятая часть опрошенных. На третьем — Китай, и замыкают рейтинг привлекательности США с весьма скромным результатом, уступая в четыре раза тому же Евросоюзу.

Патриотизм существенно ниже среднего (24%) показали школьники и призывники / студенты / молодые специалисты, среди которых популярность США достигает максимума в 13%, а Евросоюза — от 22% до 25% соответственно. При этом в группе 18−30-летних приверженность России почти на 2% ниже, чем к ЕС.

Респонденты — сторонники парламентских политических партий продемонстрировали уровень патриотизма, превышающий средний по опросу:

1-е место: ЕР, 40% — за РФ;

2-е место: КПРФ, 39% — за РФ;

3-е место: ЛДПР, 34% за РФ.

Китай наиболее популярен у сторонников ЛДПР и ЕР (по 22%), у коммунистов популярность КНР и ЕС одинакова — по 15%. Хуже всех к США относятся либерал-демократы (популярность 0,9%). Что по деньгам? На США чаще ориентируются богатые граждане (10% самых обеспеченных), на Китай — средний класс (17%).

Среди верующих максимальную симпатию к КНР (26%) и США (почти 8%, у православных — 4%) продемонстрировали мусульмане, высказавшиеся в пользу РФ лишь 24 процентами мнений. Что почти в полтора раза меньше, чем у православных.

Но всё это — результаты опроса спокойного мирного времени, в спокойной обстановке и в общем-то неплохих экономических и прочих реалиях. Признаки изменения которых, причём — в гораздо более худшую сторону, в последнее время проявляют себя всё явственнее. Ведь недавно США назвали РФ и КНР своими главными врагами и угрожают развернуть новые ракетные базы у наших границ.

Рис. 8. Генеральное распределение ответов на вопрос № 8 «США назвали РФ и КНР своими главными врагами и угрожают развернуть новые ракетные базы у наших границ. Поможет ли общая внешняя угроза сделать Россию и Китай настоящими союзниками, как Вы считаете?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Поможет ли общая внешняя угроза сделать Россию и Китай настоящими союзниками? Наши респонденты предполагают, что скорее все-таки нет. Высказавших такое мнение 48% против 41% убеждённых в том, что вместе мы станем сильнее.

Оптимизм респондентов преобладает над пессимизмом в возрастной группе пенсионеров (с не впечатляющим соотношением 46% к 41%) да среди сторонников государственного капитализма (51% к 37%). Приверженцы КПРФ показали обратное, практически полностью соответствующее среднему по опросу распределению (42% к 48%), причем явили тем самым близость к народу, в том числе и к глубинному: жители посёлков и сёл также не уверены в эффективности нашего с Китаем возможного альянса перед лицом общей угрозы (на селе такое распределение наиболее радикально: 36% к 52%).

В надежность российско-китайского альянса как-то верят жители Дальневосточного (46% к 45%) и Уральского (45% к 44%) федеральных округов, а более всех уверены в нём традиционно по-боевому настроенные респонденты с Северного Кавказа, с непревзойдённым соотношением 50% верящих в альянс к 36% в нём сомневающихся. Что даже больше оптимизма опрошенных силовиков (51% к 43%). В прочих, реальных секторах экономики надежды на союзничество РФ и КНР нет. В такой ситуации остаётся надеяться лишь на себя (да на волю Всевышнего, судя по тому, что верующие респонденты показали соотношение 55% к 38% среди мусульман и 46% к 44% — среди православных).

Рис. 9. Генеральное распределение ответов на вопрос № 9 «Чего добиваются США в отношении Китая, как Вы считаете?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В поисках ответа на животрепещущий вопрос всего прогрессивного человечества о том, чего же всё-таки добивается бывший единственный полюс мира от набирающего силу Китая, мнения респондентов разделились неравномерно. Большинство опрошенных склонилось к мысли, что теряющий влияние мировой гегемон решил устранить своего набирающего силу конкурента (и кредитора) с использованием проверенного инструментария. А именно: внешним давлением (вспомним «дело Huawei»), инициированием внутренней нестабильности (пример — Гонконг) и международной изоляцией от других центров силы: Евросоюза, России и прочих. В пользу этой версии высказались более половины респондентов. Вывод однозначен: мы наблюдаем редкое единство мнений респондентов, пусть и по частному вопросу, чья важность для остального мира с каждым днём всё очевиднее.

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос № 10 «Возможен ли такой сценарий: Россия вступает в войну с КНР на стороне США?», % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как показывает распределение однонаправленных ответов на самый жёсткий вопрос, шанс вступления России в войну с КНР на стороне США считает невероятным подавляющее большинство — 82% респондентов. Считают такой сценарий возможным — 7%.

Пессимизм силовиков несколько жёстче: 8,7% не исключало бы подобного сценария, с ними отчасти солидарны банкиры и прочие финансисты (8%), либералы/глобалисты (9%), монополистические капиталисты (11%). Рекорд по опросу показали сторонники ПАРНАСа: угрозу такого развития событий увидели 27% из них.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Участники опроса ИА REGNUM, вероятно, хотели бы надеяться не только на взаимовыгодную торговлю России и Китая. Слово «дружба» для представителя нашей культуры — не пустой звук. И даже в эпоху явного торжества цинично-торгашеского подхода ко всему на свете память об истинном союзничестве сохраняется. Подтверждением тому служат ответы, которые очевидно говорят о надежде на возвращение такого явления, как настоящий, а не «покупной», союз двух стран, стремящихся к благому будущему. В практическом срезе дело за тем, чтобы две страны преодолели накопленную между собой в прошлом столетии подозрительность. А в идейном — Китай предлагает новую стратегию всему миру; сможет ли Россия встать вровень?