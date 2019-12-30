Ташкент, , 09:23 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил личную ответственность за снижение преступности среди молодежи на министра внутренних дел республики Пулата Бобожонова, сообщает 30 декабря издание «Газета.uz».

"Бобожонов, вам отдельное поручение, вы уже получали столько предупреждений, — сказал глава государства на встрече с учащимися школы имени Мухаммада аль-Хорезми. — Товарищ Бобожонов, будете отвечать, дружище».

Президент напомнил, что два года назад в органах внутренних дел была введена должность заместителя начальника по делам молодежи. Мирзиёев с сожалением отметил, что ожидаемых результатов от этой инициативы пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил школу им. Мухаммада аль-Хорезми. Глава государства выступил с инициативой создания «Молодежного медиахолдинга».

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане планируют создать «Молодежный медиахолдинг»