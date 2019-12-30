Тбилиси, , 09:13 — REGNUM Перед рождеством президент Грузии Саломе Зурабишвили подпишет акт о помиловании ряда заключенных. Данное заявление распространила пресс-служба главы государства 29 декабря, сообщает агентство «Новости Грузия».

Как сообщают журналисты, по сложившейся традиции помилование в Грузии происходит перед Новым годом. В этот раз было объявлено, что к новогодним праздникам «помилования не планируется».

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября пресс-служба грузинского президента объявила о разработке нового порядка помилования. Для осужденных за тяжкие преступления процедуру усложнили, а для остальных — упростили.

Это произошло после моратория на помилование, объявленного 18 сентября. Тогда разгорелся скандал из-за того, что в результате Зурабишвили были освобождены из заключения трое человек, совершивших умышленное убийство.