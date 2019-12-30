Париж, , 09:05 — REGNUM Движение общественного транспорта во Франции улучшится 30 декабря, передает BFM TV.

Парижское метро постепенно возобновляет свою работу. В понедельник, 30 декабря, будет открыто 14 линий метро. Линии 2 и 11 будут работать только с 6:30 до 9:30, при этом несколько станций будут закрыты. Линии 6 и 12 будут открыты с 16:30 до 19:30.

Ожидается, что в ночь на 31 декабря линии 1 и 14 будут работать до 1:45. Маршруты трамвая T2, T3a и T3b будут работать всю ночь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за протеста профсоюзов остановили работу два из восьми нефтеперерабатывающих заводов Франции.

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