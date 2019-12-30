Махачкала, , 09:24 — REGNUM Более 50 детских садов и школ планируют построить в Дагестане специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Объекты возведут в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование», сообщили ИА REGNUM 30 декабря в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

«В 2019 году военно-строительный комплекс Минобороны привлечен рядом субъектов РФ для возведения гражданских объектов. В Дагестане военные строители возведут более 50 новых детских садов и школ», — сказано в сообщении.

К настоящему времени специалисты завершили строительство первых двух детских садов. Дошкольные учреждения созданы в городе Каспийске и селе Магарамкент. На их возведение, как отмечается, ушло 110 и 160 дней соответственно

В пресс-службе главы и правительства Дагестана в свою очередь сообщили, что двухэтажный детский сад в Каспийске рассчитан на 100 мест и находится в центре жилого комплекса из нескольких высоток. Здесь откроют пять дошкольных групп, включая две — для детей от двух месяцев. Открытие детского сада в Каспийске также дополнительно создаст 25 рабочих мест.

В настоящее время своей очереди в дошкольные учреждения в Каспийске ждут почти две тысячи детей. Это примерно 6% от общего числа детей, зарегистрированных в электронной очереди в республике.