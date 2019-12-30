Барнаул, , 09:02 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («ЕдинаяРоссия»), который неоднократно комментировал для редакции ИА REGNUM наиболее острые и актуальные вопросы, подвёл итоги личного года и рассказал, чего достиг и чего не хватило региону в 2019 году:

«Я полностью удовлетворен уходящим 2019 годом. В этом году удалось сделать все, что было запланировано. Подтвердил высшую врачебную категорию и получил новую и необходимую в моей повседневной практике специальность — ультразвуковая диагностика. Клиника, где я работаю, успешно справилась с государственным заказом, тем самым разгрузив государственные медучреждения.

Как депутат в течение года постоянно контролировал непростую ситуацию со строительством на 20 округе так необходимого жителям амбулаторно-поликлинического учреждения. В итоге к сегодняшнему дню в бюджете предусмотрены необходимые для этого средства, а также определена строительная организация — ей стала фирма «Селф».

Что касается региона, то сложившееся на конец 2019 года положение можно охарактеризовать как ситуацию экономической и политической стабильности. Иными словами, созданы благоприятные условия для поступательного движения вперед. Точной статистики пока нет, но несомненно отмечается некоторое оживление экономики края, что связано с выверенными решениями по приватизации убыточных объектов и развитию ряда инвестпроектов.

Также наметился конструктивный диалог власти и гражданского общества, что уже позитивным образом сказалось на решении ряда остросоциальных проблем. С ходу могу привести несколько примеров того, чего не хватало в уходящем году. Не хватает, видимо, времени.

Существует огромный запрос на немедленные перемены и улучшение уровня жизни жителей, однако это, учитывая размеры регионального бюджета, все-таки нужно признать малореальным. Для ускорения экономического роста не хватает масштабных проектов с привлечением федеральных средств и частных инвестиций.

Не хватает, и это стало весьма актуальным в последние дни, безопасности на дорогах края — такое количество погибших сравнимо с потерями в военное время. Эта проблема стала настолько острой, что уже не терпит отлагательства и требует определенных управленческих решений.

Здравоохранению края не хватает квалифицированных специалистов, причем преимущественно страдает первичное звено, однако это является общефедеральным трендом, связанным с реализацией государственной политики в сфере здравоохранения. Радует, что первые лица государства осознают значимость проблемы, что внушает оптимизм в плане скорейшего принятия необходимых мер по исправлению ситуации».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Павел Шумихин является врачом — хирургом, научным руководителем Негосударственного поликлинического центра травматологии и ортопедии. Родился 23 июля 1977 года в Барнауле. В 2001 году с отличием закончил Алтайский государственный медицинский университет.

В 2014 году Павлу Шумихину была присвоена высшая квалификационная категория. Он является автором более 20 научных работ и двух рационализаторских предложений. В июле 2016 года был избран депутатом Барнаульской городской думы, но досрочно прекратил полномочия в связи с избранием депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания VII созыва (избран депутатом по одномандатному избирательному округу №20).

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