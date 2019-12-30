Москва, , 09:02 — REGNUM За несколько минут до боя курантов перед жителями России выступает президент. Для 44% граждан важно, что скажет Владимир Путин в новогодней речи, для 34% — не важно, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Читайте также: Новогоднее телеобращение Путина будут смотреть более 70% граждан РФ

В новогоднем телеобращении граждане в основном хотят слышать добрые и искренние пожелания (13%), об улучшении жизни в целом (11%), о росте зарплат, пенсий повышении уровня жизни (10%).

Также жители России хотят услышать о прекращении роста цен (4%), о внимании к проблемам здравоохранения, образования, жилья (3%), о гарантиях стабильности (1%). Затруднились ответить 19% опрошенных.

Опрос проведён 22 декабря 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, нвогоднее телеобращение президента России Владимира Путина будут смотреть большинство граждан (72%).

Читайте также: Новогоднее обращение Путина будут транслировать в столичном метро