Москва, , 08:59 — REGNUM При выборе рыбных консервов стоит. Прежде всего, обращать внимание на дату производства, срок и условия хранения продукта питания. Такие рекомендации в преддверии Нового года дали специалисты Роскачества.

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При этом эксперты отмечают, что наиболее вкусные консервы производят из свежевыловленного, а не замороженного сырья. Например, консервы из горбуши, произведённые на Дальнем Востоке в период путины лососевых рыб, который приходится на июль — октябрь. Также на использование свежего сырья может указывать и близость производства к месту вылова.

Кроме того, при покупке рыбных консервов необходимо оценить целостность упаковки. Она не должна быть вздута, деформирована или покрыта ржавчиной.

Немаловажный момент — соблюдение условий хранения продукта питания в торговом зале. Так, большинству консервов хранятся при температуре от 0 до 20 °C. А вот для красной икры идеальная температура — минус 4 до минус 6 °C.

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Специалисты отмечают, что белковый налёт на поверхности рыбы, а также кристаллы фосфорнокислой соли магния и аммония для потребителя безвредны. А вот если содержимое имеет кислый вкус и запах, употреблять такие консервы в пищу нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, при использовании рыбных консервов для приготовления салатов необходимо помнить про сроки хранения этих блюд. Эксперты напоминают, что незаправленные салаты могут храниться до 24 часов, а срок годности «слоёных» блюд, таких как «Сельдь под шубой» и «Мимоза», меньше на шесть часов. Также срок хранения на шесть часов сокращается и у свежего салата, если в него добавить консервы или яйца.

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