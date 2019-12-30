Москва, , 09:07 — REGNUM Мобильный интернет-трафик в России за три квартала 2019 года составил 10,9 млрд гигабайт, что на 52% больше, чем за тот же период 2018 года. Об этом пишут 30 декабря «Известия» со ссылкой на данные Минкомсвязи.

За весь 2018 год мобильный трафик составил 10,2 млрд гигабайт. За три квартала 2019 года через домашний интернет было «прокачано» более 33 млрд гигабайт (+18,5% к прошлому году), однако мобильный трафик демонстрирует более быстрый прирост.

Эксперты отмечают, что объём мобильной передачи данных стремительно растёт из-за увеличения зоны охвата и пропускной способности сетей 4G, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, жители России проявляют больший интерес к просмотру фильмов и телепрограмм на мобильных устройствах при весьма доступных услугах связи.

Объём отечественного рынка сотовой связи составил в 2019 году 986 млрд рублей (+3,3% к прошлому году). Каждый месяц абоненты платили в среднем по 321 рублю.

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