Улан-Удэ, , 08:55 — REGNUM В Бурятии назвали стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола. Как сообщили ИА REGNUM в Бурятстате, накрыть стол на семью из четырёх человек по ценам ноября 2019 года будет стоить 6012,01 рублей.

В стандартный набор входят сливочное масло, сыры, хлеб, мясокопчености, сырокопченая колбаса, рыбные консервы и рыбные деликатесы, икра лососевых рыб, курица, говядина, картофель, огурцы (свежие и консервированные), помидоры. Из спиртного сюда вошли водка, коньяк, а также отечественное игристое вино. Кроме того, какой же новогодний стол обойдётся без минеральной и газированной воды, шоколадных конфет, апельсинов, яблок, торта, а также салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой».

Добавим, что в прошлом году тот же набор продуктов оценивался в 5945,99 рублей.

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