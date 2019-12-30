Москва, , 08:53 — REGNUM Потепление придет в Москву 2 января и задержится как минимум до 4 января, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на 2 января температура понизится до минус 7−8 градусов, а затем днем начнется повышение температуры.

«Мы прогнозируем, что максимальные значения температуры в четверг будут минус 2 — плюс 3 градуса», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в Москве сегодня, 30 декабря, ожидается похолодание и небольшой снег, а во вторник, 31 декабря, — снова потепление, при этом надежда на снег в новогоднюю ночь всё же остаётся.

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