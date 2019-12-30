Екатеринбург, , 09:02 — REGNUM Осуждённый за покушение на мошенничество екатеринбургский адвокат Борис Искандарян пытается обжаловать свой приговор. Об этом сообщает ЕАН.

Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию Искандаряна 20 января 2020 года. Заседание начнётся в 09:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат вымогал у своих родственников подзащитного 5 млн рублей — якобы на взятку полицейским, чтобы те не заводили уголовное дело по факту участия в незаконном обороте наркотиков. После передачи первой части суммы Искандаряну подзащитного выпустили, но адвокат требовал заполучить оставшуюся часть суммы.

Родственники освобождённого обратились в УФСБ. Искандаряна задержали с поличным при получении денежных средств.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил адвоката к 3,5 годам колонии общего режима и запретил на 2,5 года заниматься адвокатской деятельностью.

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