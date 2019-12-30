Барнаул, , 08:47 — REGNUM Алтайский журналист и литератор Константин Гришин прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM слова телеведущей Алены Водонаевой, которая призвала граждан России не рождать «для этой страны рабов»:

«Власти страны призывают людей создавать семьи и становиться родителями. Зачем, почему призывают — объяснить не могут. Когда Ксения Собчак и Алена Водонаева посмеиваются над «молодыми мамочками» и высказываются в стиле: «Зачем плодить генетический мусор?» — это тоже звучит неубедительно, для рейтинга. И комментариев типа: «Совсем с дуба рухнула, сучка крашена?»

Интереснее другое: анонимные аналитики еще в 1900 году смекнули, что людей на Земле будет много. Оперативно смягчили викторианские моральные нормы, частично легализовали веселую жизнь и занимательную литературу. Потом было многое. Две мировые войны, морально-этическая революция, гуманитарная помощь Сомали с бромом. Власти уже не знают, как объяснить… «Будь европейцем. Пахни лучше. А лучше исчезни», — говорит телевизор, и таинственно мерцает, и светится, и говорит голосом диктора Кириллова о любви».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее участница «Дома-2» Алёна Водонаева заявила следующее: «К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать». И добавила — совсем уж мразотное: «Не надо рожать рабов этому государству».

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